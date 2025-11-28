Carlo Verdone a Radio2 Social Club | Sindaco di Roma? Un giorno mi è bastato

ROMA – Carlo Verdone è stato ospite di Radio2 Social Club, il programma condotto da Luca Barbarossa con Ema Stokholma. L’attore e regista, in onda dal 28 novembre con la quarta stagione di Vita da Carlo, a novembre è stato “sindaco per un giorno” di Roma in occasione del suo 75° compleanno, come regalo del sindaco Roberto Gualtieri. A proposito di questa esperienza, in particolare nelle periferie, ha raccontato: “È stato bello soprattutto il contatto con le persone, nonostante le difficoltà, c’è un calore, un’empatia, una simpatia, un affetto che non trovi al Centro. Siamo sempre arrabbiati, nevrotici, ombrosi, là mi sembra ci sia più spontaneità e voglia di comunità, e quindi ho avuto una bellissima sensazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Carlo Verdone a Radio2 Social Club: “Sindaco di Roma? Un giorno mi è bastato”

