carlo conti prolunga sanremo nonostante la grande fuga dei big

Carlo Conti prolunga il Festival di Sanremo con Sanremo +: per l’offerta televisiva della stagione Inverno Primavera 2026, la Rai ha puntato molto su Carlo Conti, che prende le redini di Dalla Strada al Palco, oltre a Sanremo +, una novità che viene mandata in onda dopo la kermesse. “Per celebrare la musica con i protagonisti attuali e passati”, ha riportato l’Adnkronos. Carlo Conti prolunga il Festival con Sanremo +. In occasione della presentazione nel Cda Rai il 27 novembre, sono state apprese tante novità. Prima di Sanremo, ci sono i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, ed è il motivo per cui Sanremo va in onda alla fine di febbraio, e non come da tradizione agli inizi. 🔗 Leggi su Dilei.it

