Carlo Conti prolunga Sanremo nonostante la grande fuga dei Big
Carlo Conti prolunga il Festival di Sanremo con Sanremo +: per l’offerta televisiva della stagione Inverno Primavera 2026, la Rai ha puntato molto su Carlo Conti, che prende le redini di Dalla Strada al Palco, oltre a Sanremo +, una novità che viene mandata in onda dopo la kermesse. “Per celebrare la musica con i protagonisti attuali e passati”, ha riportato l’Adnkronos. Carlo Conti prolunga il Festival con Sanremo +. In occasione della presentazione nel Cda Rai il 27 novembre, sono state apprese tante novità. Prima di Sanremo, ci sono i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, ed è il motivo per cui Sanremo va in onda alla fine di febbraio, e non come da tradizione agli inizi. 🔗 Leggi su Dilei.it
Non è la lista ufficiale, quella Carlo Conti la darà domenica al Tg1. È una lista basata su indiscrezioni, suggestioni, notizie pubblicate in questi mesi o ancora inedite. Se ne prendo almeno la metà tornate qui domenica e riempitemi di complimenti #Sanre Vai su X
Carlo Conti, al TG 1, ha appena annunciato i 30 nomi dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo. Debutti e grandi ritorni saranno all'Ariston dall'11 al 15 Febbraio. Cosa pensate delle scelte del direttore artistico e presentatore? #carloconti #festival # - facebook.com Vai su Facebook
