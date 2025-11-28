Caressa critica | Non vedo più ferocia nell’Inter i problemi ci sono…

Inter News 24 Le parole di Fabio Caressa, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabio Caressa ha parlato a Sky Sport del momento dell’ Inter. SCONFITTE DELL’INTER NEI BIG MATCH – Sono certezze queste confitte più che segnali. Ci sono dei problemi. Il modo di giocare dell’Inter in alcuni momenti non si sposa con le caratteristiche dei giocatori. Sono sconfitte quasi tutte uguali: l’Inter gioca e crea, poi ha questi cali di tensione. Arrivano tutte nello stesso modo, bisogna pensare a cosa fare. Se decidi di giocare così, devi segnare di più. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caressa critica: «Non vedo più ferocia nell’Inter, i problemi ci sono…»

News recenti che potrebbero piacerti

Antonio Cassano torna ad attaccare l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. A Viva El Futbol, l’ex attaccante critica il tecnico rossonero accusandolo di schivare le domande scomode: «Avrebbe dovuto dire: “Abbiamo fatto una partita di merda, però abbiam - facebook.com Vai su Facebook

Caressa no limits. La voce del calcio sperimenta, tra Sky e Netflix, e conquista ascolti e critica - “Eh, non è che uno gioca i preliminari di Champions League e pensa già di arrivare alla finale della Coppa del Mondo, come può essere Sanremo”. Lo riporta huffingtonpost.it

Caressa: "Conte sta lavorando al vero nodo. De Bruyne? Bisogna tornare a sfruttarlo lì!" - Il giornalista sportivo Fabio Caressa, nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, ha analizzato l’ultima giornata di Serie A soffermandosi in particolare sul momento del Napoli, alle prese con ... Segnala msn.com

Caressa, sfogo su Fonseca in diretta tv: "Non lo mandi a parlare se sai che..." - Nonostante il suo futuro con il Milan fosse segnato, Paulo Fonseca si è presentato comunque ai microfoni di Dazn e in sala stampa per commentare il pareggio contro la Roma. Si legge su corrieredellosport.it