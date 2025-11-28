Cardinale Turkson | Nella Chiesa romana il latino non può mancare

Ai microfoni de Il Difforme, il cardinale ghanese ha sottolineato l'importanza del viaggio in Turchia e Libano di Papa Leone XIV, ponendo l'attenzione sul tema della pace nel mondo e della celebrazione dei risultati ottenuti dal Concilio di Nicea. Sull'uso del latino in Vaticano, Sua Eminenza ha auspicato un maggiore utilizzo di questa lingua nella quotidianità della Chiesa cattolica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cardinale Turkson: “Nella Chiesa romana il latino non può mancare”

