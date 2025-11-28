Carcasse di auto rubate a Bari e in provincia | scoperto ' cimitero' di mezzi a Trani

Ci sono anche auto rubate nel Barese tra le carcasse di veicoli distrutte o bruciate rinvenute nelle campagne di Trani durante un monitoraggio aereo dei carabinieri. La ricognizione è stata effettuata dai militari del 6° Nucleo Elicotteri di Bari.Nell'area individuata sono state scoperte numerose. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Carcere già dal primo arresto. Carovana di camion che trasportano le carcasse di automobili rubate e cannibalizzate... Bisogna cambiare le regole. Carcere sin dal primo arresto a ladri e ricettatori. Solo cosi si può bloccare questa violenza. - facebook.com Vai su Facebook

