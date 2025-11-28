Carabinieri cambio della guardia | Semprevio lascia al suo posto Carmine Antinori

Cambio della guardia alla stazione dei carabinieri di Afragola: Raimondo Semprevivo viene trasferito ad Arzano per ricoprire l'incarico di comandante della locale tenenza. Al suo posto, Carmine Antinori, che prenderà il timone della stazione. Giunto nel 2018, Semprevivo lascia un comando. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

