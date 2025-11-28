Capriolo salvato dai vigili del fuoco | era incastrato in una recinzione

Un capriolo rimane incastrato in una recinzione metallica e i vigili del fuoco lo mettono in salvo. Un intervento insolito e delicato, avvenuto ieri pomeriggio in località San Floriano Ligon a Muggia, dove i soccorritori hanno trovato l’animale bloccato tra due sbarre metalliche, con le zampe. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

BASSANO DEL GRAPPA (VI) – CUCCIOLO DI CAPRIOLO NEL BRENTA, SALVATO DA PAPA’ E FIGLIA Ha visto il cucciolo di capriolo in difficoltà nel Brenta, al santo della centrale idroelettrica del Parco di San Lazzaro, e non ci ha pensato un attimo: Nicola - facebook.com Vai su Facebook

Capriolo intrappolato a Muggia: intervento spettacolare dei Vigili del Fuoco - Un pomeriggio movimentato per la squadra del distaccamento di Muggia Nel pomeriggio del 27 novembre 2025 un’operazione tanto insolita quanto delicata ha impegnato i Vigili del Fuoco del distaccamento ... Scrive triestecafe.it

Capriolo cade nei vasconi del depuratore: salvato dai Vigili del fuoco – VIDEO - L'intervento in contrada San Giovanni I Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto nella mattinata, intorno alle 8,30, sono intervenuti all’interno del perimetro della zona dove è dislocato il depur ... Segnala youtvrs.it

Capriolo cade in un vascone depuratore, i vigili del fuoco lo salvano e lo lasciano libero - I vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti sabato mattina in contrada San Giovanni, presso il depuratore comunale, per soccorrere un capriolo che era caduto nei vasconi ... Lo riporta leggo.it