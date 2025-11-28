Caprile Inter è lui il preferito per la porta | Marotta ha una carta da giocarsi col Cagliari!

Inter News 24 Il piano d’azione per arrivare all’italiano. Il destino di Yann Sommer sembra ormai tracciato e porta lontano dalla Milano nerazzurra. La posizione dell’esperto estremo difensore svizzero, un tempo baluardo invalicabile, si è fatta sempre più precaria a causa di un rendimento stagionale ben al di sotto delle aspettative. Sulla valutazione complessiva pesano come macigni le incertezze mostrate negli scontri diretti: dagli errori nella rocambolesca sfida contro la Juventus fino all’esitazione fatale nel derby perso contro il Milan, la sicurezza del numero uno è venuta meno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caprile Inter, è lui il preferito per la porta: Marotta ha una carta da giocarsi col Cagliari!

