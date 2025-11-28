Capodanno in piazza Garibaldi suonerà Alex Britti

Parmatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Alex Britti a suonare la sera del 31 dicembre in piazza Garibaldi a Parma per il concerto di Capodanno. Lo ha annunciato nella mattinata di venerdì 28 novembre l'assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto. Alex Britti è un chitarrista e cantautore solista, sin da quando, giovanissimo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

capodanno piazza garibaldi suoner224Capodanno, in piazza Garibaldi suonerà Alex Britti - Sarà Alex Britti a suonare la sera del 31 dicembre in piazza Garibaldi a Parma per il concerto di Capodanno. Segnala parmatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Capodanno Piazza Garibaldi Suoner224