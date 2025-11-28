Capezzone | Un clamoroso boomerang ecco l' ultima figuraccia di Elly Schlein
Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" presenta i principali temi che trovano spazio sui quotidiani. Al centro del dibattito c'è di fatto il caso Atreju con Schlein che prima chiede di essere invitata per un faccia a faccia con Meloni e poi batte in ritirata quando la premier propone un dibattito unico con la stessa Elly e Conte. "Un boomerang pazzesco per il Pd", commenta il direttore editoriale di Libero. Qui di seguito la clip completa. Occhio al caffè 28 novembre 2025 https:t.coHCtrgCFXx2 — Daniele Capezzone (@Capezzone) November 28, 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
