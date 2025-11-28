Capello sicuro | Il gol di Gimenez si sarebbe potuto evitare sulla zona di Chivu dico questo

Inter News 24 Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport   dell’ultimo turno di  Champions League  e dell’ Inter. DIFENDERE BENE NEI CALCI DA FERMO – Ci sono diverse scuole di pensiero: si può usare la zona, marcare a uomo o utilizzare un sistema misto. In teoria, la zona ti consente di occupare tutta l’area, mentre marcare a uomo è più semplice, perché uno va su uno. Nella pratica, però, è sempre bene adattarsi sia alla propria squadra che a quella avversaria, di partita in partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

