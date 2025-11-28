Caos pre-finale | tifosi del Flamengo aprono il tetto del bus della squadra

Scene incredibili in Brasile: un gruppo di tifosi del Flamengo ha aperto il portellone sul tetto dell’autobus della squadra e si è introdotto all’interno del mezzo per salutare i giocatori in partenza verso la finale di Libertadores contro il Palmeiras. (X@tjcope). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caos pre-finale: tifosi del Flamengo aprono il tetto del bus della squadra

