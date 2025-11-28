Caos all'Ater Roma | malagestione finanziaria tra debiti pignoramenti e anni senza bilanci

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ater provinciale di Roma è in forte crisi finanziaria, senza bilanci dal 2021 e con debiti e pignoramenti. Intanto però ha svolto concorsi, mobilità e spese non ordinarie, aggravando la gestione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

