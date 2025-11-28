Caos all'Ater Roma | malagestione finanziaria tra debiti pignoramenti e anni senza bilanci

L’Ater provinciale di Roma è in forte crisi finanziaria, senza bilanci dal 2021 e con debiti e pignoramenti. Intanto però ha svolto concorsi, mobilità e spese non ordinarie, aggravando la gestione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nuova guida per Ater Trieste: nominato il Direttore Il Consiglio di amministrazione del 13 novembre 2025 ha nominato all’unanimità la dott.ssa Raffaella Delai come nuovo Direttore di Ater Trieste. La dott.ssa Delai porta con sé una consolidata esperienza m - facebook.com Vai su Facebook

Caos all’Ater Roma: malagestione finanziaria tra debiti, pignoramenti e anni senza bilanci - L’Ater provinciale di Roma è in forte crisi finanziaria, senza bilanci dal 2021 e con debiti e pignoramenti. fanpage.it scrive

Caos Roma, manifestanti irrompono a Pietralata durante i lavori: cosa è successo - Alcuni manifestanti hanno impedito il passaggio di camion che trasportano recinzioni per il cantiere degli scavi a Pietralata per lo stadio della Roma. corrieredellosport.it scrive

Roma: caos dimissioni per i 5 Stelle - Ieri, uno dopo l’altro, el termine di discussioni e polemiche interne che andavano avanti da giorni, si sono ... Lo riporta panorama.it