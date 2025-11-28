caos al concerto di anna pepe spray al peperoncino interrompe lo spettacolo per 20 minuti

Le ultime ore hanno visto protagonista un episodio inatteso durante un concerto di Anna Pepe, giovane rapper in ascesa, impegnata in un tour che sta raccogliendo grande consenso di pubblico. Tra le tappe, quella di Bologna ha suscitato molta attenzione a causa di un episodio che ha interrotto lo spettacolo, sollevando discussioni sui social e sulla sicurezza durante gli eventi musicali dal vivo. l’evento durante il concerto di anna pepe: un episodio inaspettato. Durante una delle sue esibizioni, qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino tra il pubblico. Questo gesto ha causato un’immediata crisi di respirazione, rendendo l’atmosfera irrespirabile e spingendo molti spettatori a cercare di allontanarsi velocemente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

