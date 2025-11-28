Caos aeroporti Confesercenti | Piano regionale rischioso il Marconi verrà indebolito

I rappresentanti della Regione Emilia-Romagna hanno annunciato la possibilità di abolire la council tax, la tassa municipale sui voli, per gli scali di Parma, Forlì e Rimini. Questa misura mira a rendere la regione più attrattiva per le compagnie low cost, incrementando così i collegamenti sugli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Altre letture consigliate

Caos negli aeroporti: stop ai voli al Jfk di New York - facebook.com Vai su Facebook

Attacco cyber Caos aeroporti - Il cyber attacco ai sistemi automatizzati aeroportuali di Berlino, Bruxelles e Heathrow (con cancellazioni, ritardi e check- quotidiano.net scrive

Crosetto: 'Un piano per difendere aeroporti e infrastrutture' - L'Italia sta lavorando alla messa a punto di un piano di sicurezza nazionale per infrastrutture e aeroporti: lo scopo principale è di scongiurare rischi e sabotaggi in questa crisi internazionale con ... Si legge su ansa.it

Caos aeroporti: attacco informatico ai sistemi check-in, ritardi e cancellazioni in Europa - in e imbarco ha causato il caos in diversi aeroporti europei, inclusi Bruxelles, Berlino e Londra Heathrow. Secondo it.euronews.com