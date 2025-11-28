Cantieri e disservizi in stazione | per il Siap la situazione è al collasso

La stazione ferroviaria di Trento affronta l’inizio della stagione dei mercatini di Natale senza le misure di sicurezza promesse. È la denuncia, dura e senza giri di parole, del Siap Trentino Alto Adige, che accusa il Compartimento Polfer di Verona di immobilismo e sottovalutazione dei rischi. “A. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Completati i cantieri sulla Tangenziale Est: dall’8 dicembre tutta la rete tramviaria torna in esercizio. Obiettivo: servizio più regolare e meno disservizi. odisseaquotidiana.com/2025/11/riatti… #trasportipubblici Vai su X

La Fillea Cgil Calabria respinge la proposta di creare centri per l’impiego in Tunisia e chiede che le risorse vengano investite sul territorio, tutelando lavoratori e cantieri. Leggi su Catanzaroinforma https://www.catanzaroinforma.it/cronaca/2025/11/27/fillea- - facebook.com Vai su Facebook

Stazione di Lodi, nuova protesta per disagi e disservizi. Ma Rfi rassicura: a ottbre riprendo i lavori - Lodi, 26 settembre 2025 – Proteste dei pendolari per il ritardo del cantiere e i disagi allo scalo ferroviario di Lodi, ma Rfi assicura “tutto procede per il meglio e a breve si concluderanno i primi ... Scrive ilgiorno.it

Cantieri infiniti in stazione, è protesta: "Il sottopasso si allaga di continuo" - La stazione ferroviaria di Lodi continua ad essere un punto critico per migliaia di viaggiatori quotidiani, alle ... Secondo ilgiorno.it

Allagamenti alla stazione di Treviso, il sindaco chiede i danni a Rfi: «I lavori devono finire a dicembre» - L’ultimatum del sindaco Mario Conte ai responsabili di Rfi è perentorio: «Entro fine anno pretendo che i lavori siano finiti». Scrive corrieredelveneto.corriere.it