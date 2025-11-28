Il caso di Chiara diventa il simbolo della battaglia dei Radicali contro il nuovo proibizionismo del governo. “ Ad Avellino ho avuto modo di conoscere Chiara, una giovane imprenditrice che, a soli ventiquattro anni, è riuscita ad aprire un negozio di cannabis light, assumere due persone e versare migliaia di euro nelle casse dello Stato. Oggi, però, la sua vita è diventata un incubo: quello stesso Stato che per anni le ha imposto fatiche fiscali e labirinti burocratici decide, da un giorno all’altro e attraverso decreto, di mettere al bando l’infiorescenza che costituiva la base della sua attività economica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Cannabis: Blengino (Radicali) “Imprenditori trattati come narcos, asfalteremo dl sicurezza con disobbedienze”