Canili lager la sannita Zarrelli ADA | I sindaci sono i primi responsabili di detenzioni non idonee

Tempo di lettura: 4 minuti Le leggi esistono e vanno applicate, anche quando si parla di canili e benessere degli animali. Una questione che è sempre all’ordine del giorno ma poche volte sotto ai riflettori. Strutture che spesso si trasformano in lager per animali che vivono in una condizione disumana. E questa è una considerazione che coinvolge, maggiormente, il Centro e il Sud Italia. “ C’è bisogno di dire la verità – così inizia Antonietta Zarrelli, la sannita presidente dell’Associazione diritti animali (Ada) Liguria ed esperta della materia. Soprattutto se ci troviamo di fronte a situazioni che non migliorano da decenni e se continuano ad esserci detenzioni inidonee e canili da 2mila o 3mila cani”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Canili lager, la sannita Zarrelli (ADA): “I sindaci sono i primi responsabili di detenzioni non idonee”

