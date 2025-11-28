Canale 5 rivoluziona il pomeriggio | ecco le novità dal 1° dicembre
A partire da lunedì 1 dicembre, Canale 5 apporterà cambiamenti significativi al suo palinsesto pomeridiano, introducendo nuove collocazioni per alcuni dei programmi più amati dal pubblico. Subito dopo Uomini e Donne, alle 16:05, debutta la serie turca La Forza di una Donna, seguita pochi minuti dopo, alle 16:25, dalla striscia quotidiana di Amici, la scuola di talento ideata da Maria De Filippi. Alle 16:55, invece, spazio a Gianluigi Nuzzi con il suo approfondimento giornalistico Dentro la Notizia. Con questa riorganizzazione, la striscia daytime del Grande Fratello viene rimossa dal pomeriggio (rimane solo quella delle 13:35), sostituita da una nuova collocazione per la soap turca. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
