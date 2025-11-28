Canale 5 ha una nuova Samira Lui | ecco chi è la bellissima nuova valletta viene da Amici

Il mondo dei quiz televisivi continua a evolversi e, mentre il pubblico si affeziona a nuovi volti, le reti cercano figure fresche, brillanti e capaci di portare energia in studio. È successo con Samira Lui a La Ruota della Fortuna, ed ora sembra che Mediaset abbia deciso di puntare ancora una volta su una giovane donna carismatica, nata proprio nella scuola di Amici. La protagonista di questo nuovo cambio di passo è una ballerina amatissima, che per qualche settimana scomparirà dal talent di Maria De Filipp i per debuttare in un ruolo tutto nuovo. Una scelta che ha fatto mormorare molto nei corridoi televisivi. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Canale 5 ha una nuova Samira Lui: ecco chi è la bellissima nuova valletta, viene da Amici

