CANALE 5 FREGA DI NUOVO RAI1 | CADUTA LIBERA E MILIONARIO DEBUTTANO IN SOLITARIA
Canale 5 ne sa una più del Diavolo? Di certo l’ammiraglia Mediaset sa fare i palinsesti a differenza di Rai1 che a tratti dorme sugli allori tra dirigenti non sempre all’altezza e intromissioni politiche. Cosa succede per titolare “Canale 5 frega di nuovo Rai1”? La scorsa estate l’ammiraglia Rai ha fatto finta per l’ennesima estate di non vedere gli ascolti in calo continuo di TecheTecheTè. C’era l’idea di testare un nuovo game show ma tanto Canale 5 è morta in access, che sia Striscia o le Teche floppano sempre e possiamo continuare a dormire sonni tranquillissimi. Peccato che Pier Silvio Berlusconi non dorme di certo e ha schierato a sorpresa La Ruota della Fortuna in access, pescando non solo il pubblico commerciale ma tutti gli over orfani di un game. 🔗 Leggi su Bubinoblog
