Canale 5 accelera Rai1 resta ferma | partenza in solitaria per Caduta Libera e Milionario
Da qualche mese Mediaset sembra avere una marcia in più. Mentre Rai1 rallenta tra decisioni tardive, dirigenza incerta e la solita ombra delle interferenze politiche, Canale 5 mostra una reattività che ha già iniziato a dare risultati tangibili. La programmazione è più flessibile, più strategica e soprattutto più in sintonia con quello che il pubblico vuole davvero. Perché si dice “Canale 5 frega di nuovo Rai1”. Il caso più evidente arriva dalla scorsa estate. Rai1 ha ignorato ancora una volta il crollo costante di TecheTecheTè, un programma ormai lontano dai fasti di un tempo. Si era anche pensato di testare un nuovo game show, ma la convinzione generale era che Canale 5 fosse irrilevante in access prime time: Striscia e Paperissima andavano male da anni, dunque perché preoccuparsi? Una valutazione completamente sbagliata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
