Can-Am ritorna nelle due ruote | le Pulse e Origin ampliano l' offerta elettrica del marchio
Ha il sapore del ritorno alle origini la scelta di Can-Am, ribadita a Eicma 2025, di rientrare nel settore delle due ruote, la prima tipologia di veicoli prodotti dall'azienda canadese, prima di affermarsi sul mercato globale anzitutto con i propri fortunati modelli quad e side by side. Come ci spiega Dominick Lemerise-Gauvin, Global Product Strategy dell'azienda canadese, le novità motociclistiche di Can-Am sono due modelli a trazione elettrica, parte di un ventaglio di prodotti di più tipologie tutti alimentati a batterie. "Stiamo lavorando per espanderci e rendere la nostra presenza più diffusa in Europa e nel resto del mondo" commenta Lemerise-Gauvin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
