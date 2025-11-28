campobasso egiziano tenta lo stupro nel parcheggio di un supermercato

Campobasso, chiuso il cerchio sull’aggressione avvenuta domenica scorsa nel parcheggio di un supermercato in zona industriale. La Polizia ha identificato e denunciato a piede libero un giovane di nazionalità egiziana, ritenuto responsabile dell’assalto a una donna poco più che trentenne.La vittima stava caricando la spesa in auto quando l’uomo si è offerto di aiutarla a sollevare una pesante cassa d’acqua. Appena aperto il bagagliaio, l’ha colpita alla testa, l’ha afferrata alle spalle, palpeggiata e ha tentato di baciarla. Solo le urla e la reazione energica della donna lo hanno messo in fuga, evitando conseguenze più gravi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

