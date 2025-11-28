Campi Flegrei Caso M5S | Troppi ritardi Musumeci venga a spiegare

Caso (M5S): «Ritardi gravi e famiglie senza certezze: il governo intervenga subito sui Campi Flegrei». Poco fa ho presentato un’interrogazione al Ministro Musumeci per sapere a che punto siano le misure da mettere in campo per i Campi Flegrei. Oggi infatti, nonostante gli annunci e le promesse del governo Meloni, troppi interventi sono fermi o procedono con ritardi non più giustificabili. I tre decreti sul bradisismo e la legge di bilancio 2025 prevedono misure fondamentali: hub comunali realmente operativi, consolidamento degli edifici sgomberati e sismicamente vulnerabili, lavori su scuole e palestre, messa in sicurezza delle infrastrutture e delle vie di fuga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Campi Flegrei, Caso (M5S): “Troppi ritardi, Musumeci venga a spiegare”

