Camion cede su un ponte provvisorio e resta sospeso sul greto del Cerusa | operaio 40enne vivo per miracolo

Un operaio di 40 anni è sopravvissuto per miracolo a un incidente sul lavoro sul greto del fiume Cerusa. L'uomo è stato salvato mentre era sospeso nel vuoto dai vigili del fuoco e condotto in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In aggiornamento All'intersezione con via Molino del Sole a Brendola. Si dovrà procedere alla rimozione del camion che comporterà un temporaneo blocco della circolazione. - facebook.com Vai su Facebook

Camion cede su un ponte provvisorio e resta sospeso sul greto del Cerusa: operaio 40enne vivo per miracolo - Un operaio di 40 anni è sopravvissuto per miracolo a un incidente sul lavoro sul greto del fiume Cerusa. fanpage.it scrive

Villaputzu, camion in bilico sul guado del Flumendosa rischia di ribaltarsi - I carabinieri delle Stazioni di Villaputzu e Muravera in azione assieme ai Vigili del fuoco di San Vito per mettere in sicurezza un camion presso il ponte provvisorio sul fiume Flumendosa, a ... Riporta unionesarda.it

Villaputzu, camion in bilico sul guado provvisorio - I carabinieri delle stazioni di Villaputzu e Muravera sono intervenuti presso il guado provvisorio del Flumendosa, dove un camion rischiava di ribaltarsi dopo che le ruote del lato destro erano finite ... Segnala rainews.it