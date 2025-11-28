Camion cede su un ponte provvisorio e resta sospeso sul greto del Cerusa | operaio 40enne vivo per miracolo

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 40 anni è sopravvissuto per miracolo a un incidente sul lavoro sul greto del fiume Cerusa. L'uomo è stato salvato mentre era sospeso nel vuoto dai vigili del fuoco e condotto in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

