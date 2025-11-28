Camera di commercio della romagna La sfida digitale riguarda tutti i settori e si vince con la formazione

di Federico Tommasini Carlo Battistini (nella foto), presidente della Camera di Commercio della Romagna, quali sono oggi le principali priorità strategiche dell’ente? “Le priorità si muovono su due assi. Il primo riguarda i dati: oggi vale più saper leggere le tendenze che distribuire piccoli contributi. Stiamo investendo molto in osservatori e analisi per offrire alle imprese informazioni aggiornate e predittive. Dal prossimo anno, tramite l’app Impresa Italia, le aziende potranno accedere a dashboard personalizzate con i propri indicatori, confrontandoli con quelli del settore. Inoltre metteremo a disposizione bilanci aggregati e analisi per filiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

