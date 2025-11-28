Cambio di appalto del front-office di Hera sciopero di fue giorni in via Razzaboni

Adesione totale allo sciopero odierno di lavoratrici e lavoratori degli sportelli front office in appalto Hera di Modena. Stamattina hanno manifestato in presidio fuori dai cancelli della sede modenese per chiedere chiarezza, in vista del cambio appalto imminente che li riguarda direttamente.Lo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

