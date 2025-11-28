Sara Lazzaro, Francesco Russo, Kaze e Paola Buratto sono gli assistenti della CMA: riflettiamo con gli attori sullo stato del divismo nel cinema italiano. Su Sky e NOW. Se gli agenti della CMA sono gli strateghi, i loro assistenti sono i fanti: sono infatti proprio loro a fare il lavoro sporco e faticoso. A interpretarli Sara Lazzaro, Francesco Russo e Paola Buratto, rispettivamente nei ruoli di Monica Ferri, Pierpaolo Puglisi e Camilla Zanon. Kaze invece interpreta Sofia De Rosa, prima centralinista dell'agenzia e poi attrice emergente. Tutti e quattro tornano nella terza stagione di Call My Agent - Italia, disponibile per intero su Sky e NOW. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Call My Agent - Italia 3, intervista agli assistenti: "Il divismo in Italia è solo un atteggiamento"