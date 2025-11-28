Call my agent 3 ultima puntata Miriam Leone Ficarra e Picone per il finale di stagione
Venerdì 28 novembre 2025, viene trasmessa l’ultima puntata della terza stagione di Call My Agent Italia su Sky Serie. La puntata, che rappresenta il gran finale di questa stagione, va in onda alle ore 21:25 ed offre ai telespettatori un mix di colpi di scena, interpretazioni di alto livello e approfondimenti sul mondo dello spettacolo. L’evento finale si distingue anche per la regia curata da Simone Spada e per le riprese realizzate a Roma, nel cuore della capitale. info sulla produzione e ambientazione della serie. Call My Agent rappresenta l’adattamento italiano della serie francese Dix Pour Cent. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Leggi anche questi approfondimenti
La terza stagione di ‘Call My Agent – Italia’, remake del cult francese ‘Dix pour cent’, arriva dal 14 novembre su Sky e NOW : un nuovo capitolo che rende omaggio a Marzia Ubaldi e segna una rinascita della serie, tra emozioni inedite, nuove sfide e tante gues - facebook.com Vai su Facebook
Call My Agent - Italia 3, intervista agli assistenti: "Il divismo in Italia è solo un atteggiamento" - Intervista a Sara Lazzaro, Francesco Russo, Kaze e Paola Buratto, protagonisti della terza stagione di Call My Agent - Segnala movieplayer.it
Call My Agent 3 su Sky e NOW gran finale tra camei, crisi inattese e la sfida con l’agenzia americana - La terza stagione accelera verso gli ultimi episodi tra Miriam Leone in cerca di ruoli fuori dagli s... Da digital-news.it
Call My Agent Italia 3, la serie Sky è diventata grande e anche commovente - serie tv comedy di Sky nata come remake nostrano della francese Dix pour Cent, ma ormai con un'identità fortemente indipendente - Lo riporta today.it