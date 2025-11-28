Call my agent 3 ultima puntata Miriam Leone Ficarra e Picone per il finale di stagione

28 nov 2025

Venerdì 28 novembre 2025, viene trasmessa l’ultima puntata della terza stagione di Call My Agent Italia su Sky Serie. La puntata, che rappresenta il gran finale di questa stagione, va in onda alle ore 21:25 ed offre ai telespettatori un mix di colpi di scena, interpretazioni di alto livello e approfondimenti sul mondo dello spettacolo. L’evento finale si distingue anche per la regia curata da Simone Spada e per le riprese realizzate a Roma, nel cuore della capitale. info sulla produzione e ambientazione della serie. Call My Agent rappresenta l’adattamento italiano della serie francese Dix Pour Cent. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

call my agent 3 ultima puntata miriam leone ficarra e picone per il finale di stagione

© Jumptheshark.it - Call my agent 3 ultima puntata Miriam Leone Ficarra e Picone per il finale di stagione

