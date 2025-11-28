Calhanoglu e Lautaro sono i più produttivi fuori casa Entrambi pronti a ripetersi per uscire dal periodo no

Inter News 24 Calhanoglu e Lautaro sono i migliori marcatori dell’Inter in questa stagione. Entrambi prediligono i gol fuori casa e sperano nella rete a Pisa. Il 2025 si sta rivelando un anno positivo per Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell’Inter, che si sta dimostrando un punto di riferimento fondamentale per i nerazzurri. Con 6 gol segnati in campionato nell’anno solare, Calhanoglu si è confermato come uno dei protagonisti indiscussi della squadra, alle spalle solo del capitano Lautaro Martínez. Il suo apporto offensivo, particolarmente prezioso in una squadra che ha trovato nella solidità difensiva e nel gioco di squadra il suo punto di forza, è stato determinante per mantenere l’Inter ai vertici del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

