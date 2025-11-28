Calciomercato Parma Miretti obiettivo numero uno per migliorare il centrocampo La situazione attuale

Calciomercato Parma, Miretti rimane un obiettivo ma la Juventus fa muro. La situazione attuale Il tema Calciomercato Parma torna d’attualità grazie al nome di Fabio Miretti, uno dei giovani più discussi dell’intera Serie A. Da mesi il centrocampista della Juventus è al centro di voci e valutazioni sul suo futuro, spesso accostato a una possibile . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Miretti obiettivo numero uno per migliorare il centrocampo. La situazione attuale

Leggi anche questi approfondimenti

Calciomercato Juve Pressing del Parma su un bianconero? - facebook.com Vai su Facebook

: il #Parma a lavoro Vicente #Guaita. Dialoghi in corso per il portiere spagnolo #calciomercato Vai su X

Romano: “Spalletti è molto contento di Miretti, il giocatore vuole…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Fabio Miretti che adesso si sta ritagliando un posto importante nella Juventus. Come scrive tuttojuve.com

Miretti al Parma, regalo per Cuesta: colpo a sorpresa dalla Juventus - Il mercato invernale si avvicina e diverse società stanno già studiando le migliori soluzioni ... Scrive fantamaster.it

Juventus-Juventus Next Gen amichevole - La priorità è il campo, nonostante il pressing di Parma e Napoli Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, è l’og ... Scrive juventusnews24.com