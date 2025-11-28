Nel Napoli cresce l’attenzione attorno alla situazione di Amir Rrahmani, uno dei punti fermi della difesa. Il suo contratto scade nel 2027 e le trattative per il rinnovo hanno subito una frenata nelle ultime settimane. La notizia, riportata dal Corriere dello Sport, arriva mentre due club turchi monitorano il giocatore con interesse. La situazione apre un tema importante per la società, impegnata a costruire la squadra per le prossime stagioni e a proteggere i propri titolari in vista dei movimenti di mercato che coinvolgono la Serie A e l’Europa. Trattativa in pausa e valutazioni interne del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, scatta l’ansia sul rinnovo: trattativa rallentata e doppio assalto al titolarissimo