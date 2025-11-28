Calciomercato Juventus | porte spalancate per il suo addio! Bianconeri pronti a piazzare il super colpo in estate l’annuncio non lascia più dubbi
Calciomercato Juventus: l’annuncio sull’obiettivo bianconero non lascia più dubbi, ecco cosa sta succedendo in vista della prossima estate. La porta è socchiusa, anzi, spalancata. Le dichiarazioni di Pep Guardiola in conferenza stampa hanno il sapore di un addio annunciato, seppur differito. Il tecnico del Manchester City ha parlato chiaro riguardo al futuro di Bernardo Silva, il cui contratto scade nel giugno 2026, lasciando intendere che il ciclo del fuoriclasse portoghese in Inghilterra potrebbe essere giunto al capolinea per sua stessa volontà. Il via libera di Pep: “Voglio solo il meglio per lui”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
