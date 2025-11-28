Calciomercato Juve è già partita la caccia al nuovo regista in vista di gennaio | sono tre i nomi nella lista di Comolli a chi pensa il club

Calciomercato Juve, i bianconeri cercano un rinforzo in mediana: le piste esperte sono costose, fari puntati sul quel talento che piace in Germania. L’euforia per la vittoria in extremis contro il  Bodo Glimt  ha ridato slancio alla stagione della  Juventus, ma non ha cancellato le necessità strutturali della rosa a disposizione di  Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, che sta lavorando per implementare stabilmente il 4-3-3, ha bisogno di un innesto di qualità a centrocampo per la sessione invernale. La nuova dirigenza, guidata dall’Amministratore Delegato  Damien Comolli, è al lavoro per individuare il profilo giusto, ma la strada per i nomi più esperti sembra essere in salita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

