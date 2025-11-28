Calciomercato Inter | per Francesco Acerbi futuro all’Al-Hilal?

Ilprimatonazionale.it | 28 nov 2025

È stata senza ombra di dubbio la principale colonna della Benemata di Simone Inzaghi. E adesso, a quanto pare, il Demone di Piacenza, guida tecnica dellAl-Hilal, rivorrebbe con sé il proprio pretoriano. Se ne riparlerà nella sessione estiva di calciomercato: ma il difensore dell’ Inter Francesco Acerbi sembra destinato a cambiare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato inter per francesco acerbi futuro all8217al hilal

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter: per Francesco Acerbi futuro all’Al-Hilal?

