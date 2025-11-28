Calciomercato Inter partita la ricerca dell’erede di Sommer | c’è un nome in netto vantaggio su tutti!

Inter News 24 Ecco il preferito dalla dirigenza. Il futuro di Yann Sommer a difesa della porta dell’Inter appare sempre più in bilico e nebuloso. Il rendimento offerto finora dall’esperto portiere svizzero in questo avvio di stagione è stato giudicato ampiamente sotto la sufficienza dalla critica e dall’ambiente. Sulla coscienza dell’ex estremo difensore del Bayern Monaco pesano come macigni almeno due delle sconfitte più dolorose subite dalla squadra guidata dal tecnico Cristian Chivu: quella rocambolesca contro la Juventus e, soprattutto, il recente ko nel derby contro il Milan, deciso proprio da una sua incertezza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, partita la ricerca dell’erede di Sommer: c’è un nome in netto vantaggio su tutti!

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Calciomercato #Inter, #Marotta mette ordine sul futuro della panchina nerazzurra - facebook.com Vai su Facebook

L' #Inter fa sul serio bmbr.cc/5p03dnq #calciomercato Vai su X

Calciomercato Inter, 2 i nomi dalla Serie A per sostituire Yann Sommer a fine stagione: ecco di chi si tratta - Calciomercato Inter | L'inizio di stagione di Yann Sommer non ha soddisfatto appieno le aspettative del popolo nerazzurro, mettendo in discussione la ... Scrive news-sports.it

Calciomercato Inter, possibile un grande colpo direttamente a gennaio: l’indiscrezione e cosa filtra da Appiano Gentile - Ecco le ultime sul futuro del club di viale della Liberazione Nel pieno dell’attesa per il Derby della Madonnin ... Riporta calcionews24.com

L'Inter è alla ricerca del difensore: in cima alla lista c'è anche Solet dell'Udinese - L'Inter ha l'obiettivo in vista della prossima stagione di ringiovanire la rosa e la difesa potrebbe essere il primo reparto da rivoluzionare. Si legge su ilmessaggero.it