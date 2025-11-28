Calciomercato Inter Moretto fa sognare i tifosi | I nerazzurri pensano di bloccare quel colpo per giugno!

Inter News 24 . Ecco il nome nel mirino. Si intensificano le voci di mercato attorno a Giovane, il promettente attaccante brasiliano in forza all’Hellas Verona. Il classe 2003, che ha già lasciato il segno in campionato segnando proprio contro i nerazzurri nella sfida del Bentegodi, è finito concretamente nel mirino del club di Viale della Liberazione. A fare il punto della situazione è stato il giornalista Matteo Moretto, ospite del canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo le indiscrezioni, il club scaligero non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello nella finestra invernale, ritenendolo fondamentale per la stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Moretto fa sognare i tifosi: «I nerazzurri pensano di bloccare quel colpo per giugno!»

