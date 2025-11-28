Calciomercato Inter l’agente di quel giocatore svela | L’Atalanta potrebbe venderlo per questa cifra

Calciomercato Inter, l’agente di Ederson apre al trasferimento? «L’Atalanta potrebbe venderlo per questa cifra». I dettagli Durante un intervento a Cadena SER, André Cury, procuratore di Ederson, ha espresso parole pesanti riguardo al futuro del centrocampista dell’Atalanta, protagonista negli ultimi mesi di numerosi rumors legati all’Inter. PAROLE – «Un giocatore che credo potrebbe adattarsi molto bene . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter, l’agente di quel giocatore svela: «L’Atalanta potrebbe venderlo per questa cifra»

Argomenti simili trattati di recente

#Calciomercato #Inter, #Marotta mette ordine sul futuro della panchina nerazzurra - facebook.com Vai su Facebook

L' #Inter fa sul serio bmbr.cc/5p03dnq #calciomercato Vai su X

Calciomercato Inter, Caprile fortemente nel mirino della squadra nerazzurra. La situazione per gennaio - 3 del Genoa riapre la discussione sul suo futuro Il tema Calciomercato Inter torna centrale dopo quanto accaduto al Fer ... calcionews24.com scrive

Calciomercato Inter News/ Adeyemi l’ultima idea di Marotta, Guendouzi in caso di partenze (20 novembre 2025) - Il calciomercato Inter segue la situazione di Karim Adeyemi per il prossimo anno. Come scrive ilsussidiario.net

Calciomercato Inter News/ Giovane, Ordonez e Stankovic ringiovaniscono la rosa (13 novembre 2025) - Il calciomercato Inter punta ad Alexsandar Stankovic e Joel Ordonez del Club Brugge e a Giovane come alternativa a Lookman ... ilsussidiario.net scrive