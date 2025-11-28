Calciomercato Inter clamoroso scambio Frattesi-Buongiorno? La verità

Ilnerazzurro.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter, scambio Frattesi-Buongiorno. Il nome di Davide Frattesi continua a circolare con insistenza attorno al Napoli di Antonio Conte, che stravede per il centrocampista nerazzurro. Un interesse noto da settimane, così come quello della dirigenza azzurra, che valuta il classe ’99 una pedina ideale per dare qualità e inserimenti al proprio centrocampo. Nei giorni scorsi, però, si è aggiunta un’altra voce: il presunto ritorno dell’Inter sulle tracce di Alessandro Buongiorno, fin qui frenato dagli infortuni nella sua esperienza partenopea. Da qui l’ipotesi, affascinante ma poco fondata, di uno scambio tra i due club. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

calciomercato inter clamoroso scambioScambio con la Juve per Frattesi: Romano svela la verità - Tuttavia, dal suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha spiegato come in realtà ad oggi non risultino contatti tra il club bianconero e quello nerazzurro oppure con gli agente di Frattesi. Segnala passioneinter.com

calciomercato inter clamoroso scambioInter, il derby influenza anche il mercato: il caso Luis Henrique, il clamoroso scambio con la Roma e la voce sul Dibu Martinez - Inter, il derby con il Milan può gettare le basi anche per il mercato di gennaio: Luis Henrique non convince, mentre spunta una voce sul Dibu Martinez ... Da sport.virgilio.it

calciomercato inter clamoroso scambioCorriere della Sera | Clamoroso: l’Inter piomba su Maignan - Potrebbe essere questo il clamoroso scenario in vista della prossima estate. Lo riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Clamoroso Scambio