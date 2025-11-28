Calciomercato estero Guardiola apre all’addio di Bernardo Silva? Ecco cosa lasciano intendere le parole del tecnico del City sulla situazione del centrocampista
Calciomercato estero, Guardiola apre all’addio di Bernardo Silva? Ecco cosa lasciano intendere le parole del tecnico spagnolo sulla situazione del centrocampista In conferenza stampa, Pep Guardiola ha lasciato la porta aperta per una possibile partenza di Bernardo Silva dal Manchester City, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2026. Le parole del tecnico spagnolo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Calciomercato estero, il Bournemouth pensa al riscatto di Alex Jimenez! Il Milan pronto a fare cassa sull'ex difensore: ecco quanto potrebbe entrare nelle casse dei rossoneri - facebook.com Vai su Facebook
. @acmilan, per @mmseize c’è la fila: si sarebbe aggiunta un’altra pericolosa contendente all’estero - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maignan #transfers Vai su X
Calciomercato estero, Guardiola apre all’addio di Bernardo Silva? Ecco cosa lasciano intendere le parole del tecnico del City sulla situazione del centrocampista - Ecco cosa lasciano intendere le parole del tecnico spagnolo sulla situazione del centrocampista In conferenza stampa, Pep Guardiola ha ... Si legge su calcionews24.com
Guardiola si scusa con il cameraman: "Mi vergogno". Cos'è successo dopo Newcastle-Manchester City - Pep Guardiola, nella conferenza stampa alla viglia della partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen, ha parlato di "imbarazzo" e "vergogna" dopo l'episodio che ... Lo riporta msn.com
Guardiola chiede scusa dopo il nervosismo di Newcastle in cui ha litigato anche con un cameraman: "Mi sento in imbarazzo..." - Il tecnico del Manchester City ha fatto un passo indietro dopo la reazione spropositata al termine dell'ultima match di Premier League ... Si legge su msn.com