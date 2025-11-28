Calcio serie C il Rimini è ufficialmente escluso dal campionato Classifica riscritta

Una delle questioni più delicate di questa stagione è stata risolta con una rapidità forse inaspettata. Il Rimini è stato ufficialmente escluso dal campionato di serie C e dunque il girone diventerà a diciannove squadre.La Figc in una nota ha revocato l’affiliazione al Rimini Football Club S.r.l. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

