La Nazionale italiana di calcio femminile si prepara ad affrontare un doppio test match di lusso oltreoceano contro gli Stati Uniti, con la prima amichevole in programma stanotte a Orlando e la seconda il 2 dicembre a Fort Lauderdale. Le azzurre potranno mettersi alla prova contro la squadra più titolata al mondo (vincitrice di quattro titoli iridati e di cinque ori olimpici) in attesa di cominciare a marzo le qualificazioni per il Mondiale 2027. “ Siamo qui per scalare un altro gradino del nostro percorso di crescita. Come già fatto nel raduno di ottobre vogliamo dare la possibilità di giocare a più ragazze possibili, per allargare la nostra base e prepararci nel migliore dei modi all’inizio del cammino verso il Mondiale, che rappresenta un sogno ancora più grande di quello vissuto la scorsa estate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, Andrea Soncin: “Siamo qui per scalare un altro gradino nella nostra crescita”