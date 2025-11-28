Calcio femminile Andrea Soncin | Siamo qui per scalare un altro gradino nella nostra crescita
La Nazionale italiana di calcio femminile si prepara ad affrontare un doppio test match di lusso oltreoceano contro gli Stati Uniti, con la prima amichevole in programma stanotte a Orlando e la seconda il 2 dicembre a Fort Lauderdale. Le azzurre potranno mettersi alla prova contro la squadra più titolata al mondo (vincitrice di quattro titoli iridati e di cinque ori olimpici) in attesa di cominciare a marzo le qualificazioni per il Mondiale 2027. “ Siamo qui per scalare un altro gradino del nostro percorso di crescita. Come già fatto nel raduno di ottobre vogliamo dare la possibilità di giocare a più ragazze possibili, per allargare la nostra base e prepararci nel migliore dei modi all’inizio del cammino verso il Mondiale, che rappresenta un sogno ancora più grande di quello vissuto la scorsa estate. 🔗 Leggi su Oasport.it
