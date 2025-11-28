Calcio a 5 | Spagna e Colombia raggiungono i quarti di finale ai Mondiali Femminili

Dopo Argentina e Marocco, i Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5 – prima storica edizione dell’evento iridato di futsal dedicato alle donne – aggiungono altre due squadre al quadro dei quarti di finale, quelle che si sono qualificate dal Girone B. Thailandia-Colombia 1-4 Le sudamericane piazzano il colpaccio calando il poker contro le asiatiche. Partenza a razzo per le “Cafeteros” con Celis e Salcedo che in meno 8 minuti indirizzano il match. Saetoen per le thailandesi riapre la contesa, poco dopo il 10?: si va al riposo sull’1-2. Nella ripresa però la Colombia è implacabile: nuovamente Salcedo e poi Rodriguez chiudono i conti consegnando il passaggio del turno alla formazione allenata da Roberto Bruno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5: Spagna e Colombia raggiungono i quarti di finale ai Mondiali Femminili

Altre letture consigliate

- Finale di Women's Nations League 2025: Germania - Spagna. Francia e Svezia per il terzo posto - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook

Calcio a 5, Colombia e Spagna ok ai Mondiali femminili 2025 - Il secondo round di partite valido per il Matchday 1 dei Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5 è andato in archivio. Riporta oasport.it

Calcio a 5: Thailandia e Spagna non sbagliano ai Mondiali Femminili 2025 - Dopo il restart di una nuova giornata della fase a gironi, la seconda, il Gruppo B ha mandato in archivio le partite odierne in programma ai Mondiali ... Si legge su oasport.it

Spagna o Colombia? Mosquera non ha fretta: "Non chiudo le porte a nessuno" - Cristhian Mosquera è tornato a disposizione di Mikel Arteta dopo gli impegni con l'Under 21 della Spagna, in cui ha giocato tutti i 90 minuti contro la Finlandia (2- Lo riporta tuttomercatoweb.com