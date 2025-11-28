Calabria gol da attaccante vero | sombrero e tocco d' esterno

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Calabria decide il match tra Panathinaikos e Sturm Graz di Europa League con un gran gol: l'ex Milan riceve palla, evita un avversario con un sombrero e supera il portiere con un tocco d'esterno. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

calabria gol da attaccante vero sombrero e tocco d esterno

© Gazzetta.it - Calabria, gol da attaccante vero: sombrero e tocco d'esterno

Contenuti che potrebbero interessarti

calabria gol attaccante veroReggina: gol con dedica di Ferraro. Le dichiarazioni dell’attaccante - Ai microfoni di radio Febea l’attaccante Ferraro: “ Venire a vincere a Enna non è mai facile. Segnala citynow.it

Cerca Video su questo argomento: Calabria Gol Attaccante Vero