Calabria che show in Europa League | l’ex capitano del Milan segna un eurogol | VIDEO

L'ex terzino e capitano del Milan Davide Calabria ha segnato un grande gol in Europa League con la maglia del Panathinaikos contro lo Sturm Graz. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calabria che show in Europa League: l’ex capitano del Milan segna un eurogol | VIDEO

