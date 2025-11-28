Cairo Montenotte incidente mortale sul lavoro operaio cade dal tetto di una casa che stava ristrutturando
Il trentanovenne è precipitato da una decina di metri d'altezza e ha riportato trami che sono risultati letali. Inutili i soccorsi e indagini in corso Incidente mortale sul lavoro a Cairo Montenotte, nel savonese. È successo nella frazione Rocchetta, poco dopo mezzogiorno, in via Ponte Romano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
