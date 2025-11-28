Cagliari Juve Primavera streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la prossima sfida dei bianconeri di Padoin I dettagli

Cagliari Juve Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida, valida per la 13ª giornata di campionato 202526. I dettagli. L’onda lunga dell’entusiasmo non deve fermarsi. La Juve Primavera si prepara a tornare in campo per chiudere un mese di novembre che ha segnato la svolta definitiva della sua stagione. Dopo aver brillato in Italia e in Europa, i giovani bianconeri sono attesi da una trasferta insidiosa ma fondamentale per la classifica: domenica 30 novembre 2025, alle ore 11:00, la Juve sfiderà il Cagliari in terra sarda, nel match valido per la tredicesima giornata del Campionato Primavera 1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

