Caffeina e Lidl Italia vincono il Greatest TikTok ai TikTok Ad Awards 2025
Caffeina e Lidl Italia conquistano il prestigioso premio “ Greatest TikTok ” ai TikTok Ad Awards 2025, il riconoscimento più alto assegnato dalla piattaforma e destinato alle campagne che hanno saputo unire in modo eccezionale creatività, performance ed engagement. Un premio che va oltre le singole categorie e identifica il miglior progetto dell’anno per efficacia, innovazione e impatto sulla community. Il successo del format che ha trasformato il volantino in infotainment. A convincere la giuria è stato il nuovo storytelling ideato per il canale TikTok di Lidl Italia, realizzato da Caffeina: un format che in poco più di un anno è diventato un appuntamento fisso settimanale, rivoluzionando la comunicazione del volantino e trasformandolo in un contenuto di infotainment seguito e imitato in tutto il settore retail. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
