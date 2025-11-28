Caffè Gimoka richiamato per rischio Ocratossina A i lotti interessati
Un lotto di caffè macinato Gimoka “Gusto Ricco” è stato richiamato in via precauzionale dai banconi dei supermercati Penny Market e Todis. La decisione è stata presa dal produttore, il Gruppo Gimoka S.p.A. Secondo la nota del Ministero della Salute, il richiamo è dovuto alla possibile presenza di Ocratossina A oltre i limiti di legge. Si tratta di una sostanza tossica prodotta da muffe, potenzialmente pericolosa per l’uomo se assunta in quantità significative. Il lotto richiamato. Il prodotto interessato è il caffè macinato fresco Gimoka “Gusto Ricco”, venduto in confezioni sottovuoto da 250 grammi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
